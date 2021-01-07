بعد سخرية جونسون.. تعليق جديد من بريطانيا بشأن اقتحام الكونجرس الأمريكي

أعربت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن إدانتها الكبيرة لأحداث العنف التي أوقعت في مبنى الكونجرس الأمريكي بالأمس.

وقال وزير الخرجية البريطاني، دومينيك راب: "ندين بشكل قاطع أعمال العنف في مبنى الكابيتول"؛ مؤكدا أنه من الجيد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز بايدن بعد أحداث أمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف المشاهد في العاصمة الأمريكية واشنطن، واقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس"- بأنها "مشينة" ، ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة.

وكتب جونسون على تويتر يوم الأربعاء "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي".وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

وصادق الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.