مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن دائرة أوقاف القدس المحتلة، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة- تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.
وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعن المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة
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