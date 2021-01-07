أخبار اليمن : استمرار ارتفاع أسعار النفط

استمرار ارتفاع أسعار النفط
واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي مع انخفاض مخزون النفط الأمريكي.
وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 9ر0% إلى 08ر51 دولار للبرميل.
في المقابل، أغلق مؤشر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بنسبة 8ر0% إلى 74ر54 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.
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