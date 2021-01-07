قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه ممتن للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام لمحافظتهم وبعناية على الآثار المسيحية في سوريا.
وأضاف بوتين في مقابلة مع الإعلامي، يفغيني بودوبني، في البرنامج الوثائقي "لا مجال للخطأ. زيارة عيد الميلاد إلى دمشق": "كان من غير المتوقع بالنسبة لي أن يتم حفظ رفات يوحنا المعمدان بعناية في المسجد (الأموي) ويتم تكريمها في العالم الإسلامي. وهو عند المسلمين يحيى. كذلك يسوع المسيح مكرم هناك. وهو عيسى عند المسلمين".
وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا التقارب بين الديانتين العالميتين، والذي يقوم على القيم الأخلاقية والمعنوية المشتركة، والقيم الإنسانية المشتركة، لا يمكن إلا أن يثير الاهتمام والاحترام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: تعامل معتنقي الإسلام بعناية مع الآثار المسيحية يستحق الاحترام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.