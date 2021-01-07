العراق يسجل 790 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 1781 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 551 ألفًا و127 شخصًا، وبنسبة شفاء 91.7%.
وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و869 حالة وفاة.
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