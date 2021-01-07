العراق يسجل 790 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 600 ألف و755 شخصًا.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 1781 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 551 ألفًا و127 شخصًا، وبنسبة شفاء 91.7%.



وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و869 حالة وفاة.