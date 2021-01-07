الصحة العراقية: تسجيل 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقبة اليوم الخميس الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب بيان اليوم الذى نشرته ووكالة بغداد اليوم، سجلت الوزارة 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1781 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و4 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية"
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 600755، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 551127، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 12869.
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