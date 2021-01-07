الصحة السعودية تعلن تسجيل 108 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 138 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.485 حالة، من بينها 2170 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 328 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355.037 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6278 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.67%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.59%، وبلغت نسبة الوفيات 1.72%، وذلك وفقا لما نشرته عكاظ.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض 48، منطقة مكة المكرمة 24، المنطقة الشرقية 15، منطقة الحدود الشمالية 7، منطقة المدينة المنورة 3، منطقة تبوك 3، منطقة جازان 2، منطقة نجران 2، منطقة عسير 2، منطقة القصيم 1، منطقة حائل 1.