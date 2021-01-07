بعد موافقة هيئة الأدوية الأوروبية.. فرنسا تعلن موعد وصول لقاح موديرنا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أن لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا سيصل البلاد، هذا الأسبوع.

جاء ذلك بعد أن أعطت هيئة الأدوية الأوروبية، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تحصل فرنسا مبدئيا على 200000 جرعة من لقاح موديرنا، ثم 500000 جرعة شهريا.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وافقت الهيئة على استخدام لقاح موديرنا، الذي يعتبر الثاني التي توافق عليه الوكالة لاستخدامه في معركة احتواء فيروس كورونا، بعد لقاح فايزر.

وقالت هيئة الأدوية الوطنية الهولندية، إنه من المتوقع أن يكون لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، فعالا ضد السلالة الجديدة للوباء التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالموافقة، مؤكدة في تغريدة لها على حسابها بموقع "توتير" أن الهيئة تعمل الآن بأقصى سرعة لإتاحته في الاتحاد الأوروبي.

تأتي الموافقة على استخدام لقاح موديرنا وسط الزيادة المرتفعة في إصابات فيروس كورونا بالقارة الأوروبية.

ودعت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، دول القارة، اليوم الخميس، إلى «بذل المزيد» من الجهود في مواجهة «وضع ينذر بالخطر» بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى في المنطقة.