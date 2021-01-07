رصد 17 طفرة فى 22 دولة أوروبية.. الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة بشأن سلالة كورونا الجديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا المتحورة في 22 دولة أوروبية حتى الآن، مؤكدة أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوج، اليوم الخميس في تصريح صحفي عبر الإنترنت: "مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس COVID-19 المنتشر بمرور الوقت. أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق".

وأضاف أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها هذه السلالة الجديدة للفيروس، مؤكدا أنها تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.

وقال كلوج إن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا إلى الشباب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة المتحورة مسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة.

الأخطر من كل ماسبق، هو إن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.