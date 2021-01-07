حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 .. شروط القبول وطرق الاستعلام بالتفصيل

حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 , يعتبر حساب المواطن من البرامج التي حرصت الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها، تخفيفاً منها على مواطنيها بسبب زيادة بعض الخدمات مثل فاتورة المياه و فاتورة الكهرباء، ولكن هناك شروط معينة يجب تطابقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على هذا الدعم.

حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021

أصبح بإمكان جميع المواطنين المسجلة على حساب المواطن، الاطلاع على الدعم الذي قامت الدولة بطرحه من خلال الانضمام إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، والجدير بالذكر أن موقع حساب المواطن كان قد توقف قبل ذلك شهر مارس السابق، وهذا بسبب تحديثات معينة قدمتها الحكومة السعودية.

شروط القبول بحساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على حساب المواطن، وهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مقيم خارج المملكة السعودية.

ألا يكون تابع لأصحاب المراكز الهامة التي تتبع الحكومة.

يجب ألا يكون المتقدم موجود في أحد السجون.

وفي النهاية لابد من موافقة جميع البيانات مع بيانات الجهة المعنية.

كيفية التسجيل على حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من الالتزام بها واتباعها، حتى يتم التسجيل على حساب المواطن، وهي كالتالي: