حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 .. شروط القبول وطرق الاستعلام بالتفصيل

- 1/2
- 2/2
حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 , يعتبر حساب المواطن من البرامج التي حرصت الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها، تخفيفاً منها على مواطنيها بسبب زيادة بعض الخدمات مثل فاتورة المياه و فاتورة الكهرباء، ولكن هناك شروط معينة يجب تطابقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على هذا الدعم.حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021
أصبح بإمكان جميع المواطنين المسجلة على حساب المواطن، الاطلاع على الدعم الذي قامت الدولة بطرحه من خلال الانضمام إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، والجدير بالذكر أن موقع حساب المواطن كان قد توقف قبل ذلك شهر مارس السابق، وهذا بسبب تحديثات معينة قدمتها الحكومة السعودية.شروط القبول بحساب المواطن
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على حساب المواطن، وهي كالتالي:
- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مقيم خارج المملكة السعودية.
- ألا يكون تابع لأصحاب المراكز الهامة التي تتبع الحكومة.
- يجب ألا يكون المتقدم موجود في أحد السجون.
- وفي النهاية لابد من موافقة جميع البيانات مع بيانات الجهة المعنية.
كيفية التسجيل على حساب المواطن
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من الالتزام بها واتباعها، حتى يتم التسجيل على حساب المواطن، وهي كالتالي:
- على المواطن أن يدخل إلى موقع حساب المواطن.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.
- عليه أيضاً أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والهاتف.
- على المتقدم أن يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تتضمن على الرقم السري على الرقم الخاص بالمتقدم.
- يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية، بالإضافة إلى رقم التحقق الذي أرسل على الهاتف، والنقر على أيقونة دخول.
- إدخال بعض التغييرات على كلمة السر.
- النقر على أيقونة تعبئة أو استكمال الطلب.
- يقوم المواطن بإدخال بيانات عامة كالمستوى التعليمي، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية وأيضاً الوضع الصحي، ويقوم النقر على أيقونة التالي.
- يقوم المواطن بإدخال عنوانه بالتفصيل.
- يقوم المتقدم بإدخال بيانات معينة متعلقة بالعقارات.
- يقوم المواطن بإدخال البيانات المتعلقة بالحساب البنكي.
- وفي النهاية يقوم بالنقر على أيقونة الإقرار لتأكيد الطلب والتسجيل.
الوسوم
حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 , يعتبر حساب المواطن من البرامج التي حرصت الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها، تخفيفاً منها على مواطنيها بسبب زيادة بعض الخدمات مثل فاتورة المياه و فاتورة الكهرباء، ولكن هناك شروط معينة يجب تطابقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على هذا الدعم.حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021
أصبح بإمكان جميع المواطنين المسجلة على حساب المواطن، الاطلاع على الدعم الذي قامت الدولة بطرحه من خلال الانضمام إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، والجدير بالذكر أن موقع حساب المواطن كان قد توقف قبل ذلك شهر مارس السابق، وهذا بسبب تحديثات معينة قدمتها الحكومة السعودية.شروط القبول بحساب المواطن
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافقها مع المواطنين المتقدمة للحصول على حساب المواطن، وهي كالتالي:
- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مقيم خارج المملكة السعودية.
- ألا يكون تابع لأصحاب المراكز الهامة التي تتبع الحكومة.
- يجب ألا يكون المتقدم موجود في أحد السجون.
- وفي النهاية لابد من موافقة جميع البيانات مع بيانات الجهة المعنية.
كيفية التسجيل على حساب المواطن
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من الالتزام بها واتباعها، حتى يتم التسجيل على حساب المواطن، وهي كالتالي:
- على المواطن أن يدخل إلى موقع حساب المواطن.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.
- عليه أيضاً أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والهاتف.
- على المتقدم أن يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تتضمن على الرقم السري على الرقم الخاص بالمتقدم.
- يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية، بالإضافة إلى رقم التحقق الذي أرسل على الهاتف، والنقر على أيقونة دخول.
- إدخال بعض التغييرات على كلمة السر.
- النقر على أيقونة تعبئة أو استكمال الطلب.
- يقوم المواطن بإدخال بيانات عامة كالمستوى التعليمي، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية وأيضاً الوضع الصحي، ويقوم النقر على أيقونة التالي.
- يقوم المواطن بإدخال عنوانه بالتفصيل.
- يقوم المتقدم بإدخال بيانات معينة متعلقة بالعقارات.
- يقوم المواطن بإدخال البيانات المتعلقة بالحساب البنكي.
- وفي النهاية يقوم بالنقر على أيقونة الإقرار لتأكيد الطلب والتسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 .. شروط القبول وطرق الاستعلام بالتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.