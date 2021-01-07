شرح تطبيق البيك .. كيف تطلب منه وتدفع وتسلم الطلب من دون انتظار

يبحث كثير من محبي مطعم البيك عن شرح تطبيق البيك وكيفية طلب البيك اون لاين والدفع والاستلام فور الوصول دون انتظار، حيث يعتبر مطعم البيك من أشهر المطاعم السعودية التي تقدم وجبات الدجاج المقرمش بالتتبيلة السرية يوجد في منيو البيك الكثير من الطلبات اللذيذة، وبسبب هذه الشهرة الكبيرة هنالك إقبال هائل على الطلب من فروع البيك بسبب الازدحام الكبير ولذلك وفر البيك، طلبات البيك اون لاين من خلال تطبيق البيك لهواتف نظامي الماك والأندرويد، للتقليل من وقت الانتظار الكبير.شرح تطبيق البيك
تعتمد آلية عمل تطبيق البيك على الطلب والدفع قبل الوصول لفرع المطعم، وعند وصولك بإمكانك أخذ طلبك الذي طلبته من البيك اون لاين مباشرة دون انتظار، للتوضيح كيف يعمل التطبيق من خلال توفير الوقت دون انتظارك للطلبات يتم الحجز وأخذك لرقم من خلال التطبيق والدفع من الجهاز دون الحاجة للتعامل مع الموظفين أو الانتظار أوقات طويلة.
بالتالي تطبيق البيك لن يوصل لك الطلب للمنزل إذا رغبت في التوصيل للمنزل استخدم تطبيقات الطلب من المطاعم، كما يُقدم تطبيق البيك خدمة الطلب عن بعد، وهي خدمة تتيح للعملاء الطلب قبل وصولهم وحجز رقم مُسبق وعند الوصول حسب الوقت المحدد لك سلفًا، يكون رقمك ظهر على الشاشة تقوم بالدفع إذا لم تكن قد دفعت إلكترونيًا واستلام طلبك من الكاشير.
يتم تحميل تطبيق البيك من متجر الأيفون أو من متجر الأندرويد بالطريقة المتبعة.كيفية الطلب من البيك اون لاين
- قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للبيك
- في حالة تسجيلك من قبل اكتب الايميل والرقم السري في حال كونك أول تسجيل ادخل بيانات وسجل تسجيل جديد
- قم بتحديد مدينتك وحدد الفرع القريب منك
- تأتي بعد ذلك خيارات ( اطلب الآن – حدد طلبك – تتبع طلبك – تتبع الطلب الحالي – الطلبات السابقة – أرشيف الطلبات)
- للشراء انقر على اطلب الآن وحدد الفرع
- ادخل قائمة الطعام واختر المنتجات التي تريد طلبها، وحدد هل تريد الطلب حار أم لا
- انقل الطلب إلى سلة التسوق
- تظهر لك بعد ذلك الأسعار وفي الأسفل يظهر لك فرع الاستلام
- اختر طريقة الدفع وبعدها تحصل على كود
- بعد تأكيدك لوسيلة الدفع يعطيك الموقع كود في رسالة نصية على الجوال أو الايميل عندما تذهب إلى فرع الاستلام تجد جهاز الخدمة الذاتية لطباعة الفاتورة والدفع من خلال الصراف العادي
- ستخرج لك ورقة قم بإعطائها لعامل التسليم لكي تستلم طلبك.
الوسوم
يبحث كثير من محبي مطعم البيك عن شرح تطبيق البيك وكيفية طلب البيك اون لاين والدفع والاستلام فور الوصول دون انتظار، حيث يعتبر مطعم البيك من أشهر المطاعم السعودية التي تقدم وجبات الدجاج المقرمش بالتتبيلة السرية يوجد في منيو البيك الكثير من الطلبات اللذيذة، وبسبب هذه الشهرة الكبيرة هنالك إقبال هائل على الطلب من فروع البيك بسبب الازدحام الكبير ولذلك وفر البيك، طلبات البيك اون لاين من خلال تطبيق البيك لهواتف نظامي الماك والأندرويد، للتقليل من وقت الانتظار الكبير.شرح تطبيق البيك
تعتمد آلية عمل تطبيق البيك على الطلب والدفع قبل الوصول لفرع المطعم، وعند وصولك بإمكانك أخذ طلبك الذي طلبته من البيك اون لاين مباشرة دون انتظار، للتوضيح كيف يعمل التطبيق من خلال توفير الوقت دون انتظارك للطلبات يتم الحجز وأخذك لرقم من خلال التطبيق والدفع من الجهاز دون الحاجة للتعامل مع الموظفين أو الانتظار أوقات طويلة.
بالتالي تطبيق البيك لن يوصل لك الطلب للمنزل إذا رغبت في التوصيل للمنزل استخدم تطبيقات الطلب من المطاعم، كما يُقدم تطبيق البيك خدمة الطلب عن بعد، وهي خدمة تتيح للعملاء الطلب قبل وصولهم وحجز رقم مُسبق وعند الوصول حسب الوقت المحدد لك سلفًا، يكون رقمك ظهر على الشاشة تقوم بالدفع إذا لم تكن قد دفعت إلكترونيًا واستلام طلبك من الكاشير.
يتم تحميل تطبيق البيك من متجر الأيفون أو من متجر الأندرويد بالطريقة المتبعة.كيفية الطلب من البيك اون لاين
- قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للبيك
- في حالة تسجيلك من قبل اكتب الايميل والرقم السري في حال كونك أول تسجيل ادخل بيانات وسجل تسجيل جديد
- قم بتحديد مدينتك وحدد الفرع القريب منك
- تأتي بعد ذلك خيارات ( اطلب الآن – حدد طلبك – تتبع طلبك – تتبع الطلب الحالي – الطلبات السابقة – أرشيف الطلبات)
- للشراء انقر على اطلب الآن وحدد الفرع
- ادخل قائمة الطعام واختر المنتجات التي تريد طلبها، وحدد هل تريد الطلب حار أم لا
- انقل الطلب إلى سلة التسوق
- تظهر لك بعد ذلك الأسعار وفي الأسفل يظهر لك فرع الاستلام
- اختر طريقة الدفع وبعدها تحصل على كود
- بعد تأكيدك لوسيلة الدفع يعطيك الموقع كود في رسالة نصية على الجوال أو الايميل عندما تذهب إلى فرع الاستلام تجد جهاز الخدمة الذاتية لطباعة الفاتورة والدفع من خلال الصراف العادي
- ستخرج لك ورقة قم بإعطائها لعامل التسليم لكي تستلم طلبك.
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