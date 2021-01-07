موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وآلية الدراسة

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، كما هو معروف أن عطلة الفصل الدراسي الأول قد بدأت لطلاب جميع المراحل الدراسية المختلفة سواء الابتدائية وأيضًا المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وذلك لكي يتم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول بدايةً، ثم يتم الانتقال إلى الفصل الدراسي الثاني.

آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف يكون معتمد على بعض الخصائص والخطوات منها ما يلي:

التعليم سوف يكون في الفصول الافتراضية عن طريق التعليم عن بعد بين المعلم وطلابه.

يمكن أن يتم حضور الطالب والمعلم يوم واحد في الأسبوع وذلك بالتنسيق مع جميع إدارات المدارس.

يضع كل قائد مدرسة الجدول الدراسي الخاص بحضور جميع المدرسين.

سوف يتم الإعلان عن هذا الجدول من خلال منصة مدرستي التعليمية ومن خلال المنصات الإلكترونية التعليمية الأخري، كما أنه سوف يتم توفير نسخة لجميع مكاتب التعليم.

سيتم التشديد على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها في وقت مسبق.

سيتم العمل على وجود بوابات لقياس درجة الحرارة لجميع الأفراد، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية لجميع الأفراد سواء الطلبة أو المدرسين.

وكانت قد أوضحت صحيفة عاجل على أن يكون اليوم الدراسي يدوم من الساعة الثامنة والنصف للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لجميع الوكلاء والإداريين والمرشدين وجميع الهيئات الإدارية لجميع القادة، وأنها سوف تبدأ المرحلة الابتدائية لهم من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

هدف قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة

أضافت صحيفة عاجل في بيانها الرسمي على أن هدف وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من وراء كل هذه القرارات هو إتاحة الفرصة لجميع أولياء الأمور لكي يتم متابعة جميع مستويات أبنائهم من خلال زيارة المدارس الخاصة بالأبناء، وإعطاء الفرصة للمشرفين والمشرفات من أجل تنفيذ الأداء والتطوير المهني.