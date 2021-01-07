كيفية تفعيل الهوية الرقمية بنظام أبشر

كيفية تفعيل الهوية الرقمية، قامت هيئة الأحوال المدنية بتوضيح طريقة تفعيل الهوية الرقمية بعد أن يتم استعراض كافة بياناتها لكي يتم التعريف بها، وذلك وفقًا لجميع عمليات التطور التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وأوضحت هيئة الأحوال المدنية جميع مراحل التحديث التي قامت وزارة الداخلية بإدخالها عبر عمليات إصدار الوثائق الثبوتية وذلك وصولًا إلى الشكل النهائي لبطاقة الهوية الوطنية التي يتم التعامل بها في هذا الوقت الحالي.

إمكانية استخراج الهوية الوطنية للمواطن

يتم استخراج الهوية الوطنية الجديدة عن طريق نظام أبشر لجميع الأفراد الجديدة ثم يتم تحويلهم إلى أحد أهم النظم الإلكترونية الحديثة والمتميزة، وهذا النظام قد وفر خدمات عديدة وكثيرة وجميع النظم بشكل إلكتروني تام، حيث أنه لا يلزم حضور أي مستخدم لمقرات الحكومة أو المكاتب المعنية.

دور الجوازات في المملكة العربية السعودية

كانت أعلنت الجوازات في يوم السادس من شهر يناير عام 2021 عن إتاحة خدمة هوية المقيم الرقمية وعن إمكانية استخراج الهوية الرقمية للمواطن، حيث أن المواطن يستفيد من التقنيات الرقمية الحديثة على حد سواء، وأيضًا هذا سوف ينعكس على زيادة المرونة في جميع المعاملات.

بعد أن تم زيادة معدلات التطور التقني في جميع المجالات.

هذه الخاصية تتيح للمستخدم أن يقوم بحمل نسخة من الهوية الخاصة به على جواله الخاص، وخاصةً أنها يوجد بها الكود المسرع للتحقق فيمكن الإعتماد على الهوية الرقمية في أي وقت عن طريق عمليات التحقق الخاص بالهوية عن طريق الرمز.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

في الوقت الأخير قد كثر البحث عن كيفية تفعيل الهوية الرقمية لذلك قامت هيئة الأحوال المدنية بالنشر عبر حسابها على جميع المواقع الرسمية الخاصة بها شرح مرئي ومبسط لشرح كيفية تفعيل الهوية الرقمية وتصدير نسخة إلى الهاتف الجوال من البطاقة الرقمية، وهذه الخطوات كما يلي: