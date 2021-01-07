روسيا: أمريكا تحصد حاليا ثمار ثوراتها الملونة

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى، فلاديمير جاباروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحصد الآن ثمار ثوراتها "الملونة" الخاصة بها، والتى صدّرتها حول العالم فى العقود الأخيرة، فى إشارة إلى أحداث العنف التى شهدها محيط مبنى الكونجرس الأمريكى خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة مساء أمس الأربعاء.





وشدد جاباروف، فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، على أن روسيا لا تريد أن تتطور الأحداث فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، ولا تريد تطور الأحداث فى واشنطن بشكل خارج عن إطار القانون، معربا عن أمله أن يتم حل كل شيء سلميا وفى أسرع وقت. وفى حديثه عن الوضع فى واشنطن بشكل عام، أشار جاباروف إلى أن الأمريكيين يواجهون انقسامًا خطيرًا فى المجتمع، قائلا: "لا تنسوا أن 70 مليون شخص صوتوا لترامب، لذلك أعتقد أن المواجهة لن تنتهى بذلك وستستمر". هذا وصادق الكونجرس الأمريكى، اليوم على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى شهر نوفمبر الماضى 2020، وذلك رغم مقاطعة الجلسة ليلة أمس بسبب اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى.

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