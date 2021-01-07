ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. إعلان مهم من كندا بشأن تعويضات طهران

أعربت كندا، اليوم الخميس، عن رفضها عرض طهران بشأن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي سقطت قبل عام، مؤكدة أنه ليس من حقها أن تحدد القيمة بمفردها.

وقال المستشار الخاص لكندا بشأن إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الإيرانية قبل عام، إن كندا ترفض عرض طهران بدفع 150 ألف دولار لأسر القتلى في المأساة.

وأوضح رالف جودال، وزير السلامة العامة الليبرالي السابق، أن إيران ليس لها الحق في تحديد قيمة تعويضات عائلات الضحايا بمفردها.

وقال جودال لوكالة الصحافة الكندية، إن المبلغ النهائي سيخضع لمفاوضات بين إيران وكندا والدول الأربع الأخرى التي قتل مواطنوها على متن الطائرة.

وأكد جودال أن "هناك عملية تفاوض لم تحدث بعد.. لذلك ، من السابق لأوانه أن يتم تحديد أي رقم في العموم، لأنه لم يكن لأي من الأطراف الأخرى المشاركة في هذه العملية أي مساهمة على الإطلاق".

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي في 30 ديسمبر الماضي، أن حكومة طهران خصصت 150 ألف دولار لكل أسرة تفقد شخصا على متن الطائرة.

وأثار هذا الإعلان غضب كندا والدول الأخرى، ويبدو أنه يهدف إلى التخفيف من حدة الانتقادات المتزايدة لإيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط الطائرة.