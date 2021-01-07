الصحة الكويتية تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 540 حالة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 12279 مسحة، وتسجيل 224 حالة شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة بـالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 152,978 حالة، وذلك وفقا لما نشرت صحيفة القبس.

وكانت قد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 87.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأشارت البيانات المجمعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد-19"على مستوى العالم وصل إلى 87 مليونا و186 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 63 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و883 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.