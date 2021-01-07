الصحة السعودية: تماثل 10 حالات" كورونا المتحور" للشفاء

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء، لافتا إلى أنه 97.8% نسبة انحسار الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا منذ أعلى مستوى وحتى الآن.

ووفقا لما أفادت به صحيفة عكاظ، شدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى بعد حصول الشخص على لقاح كورونا، لافتا إلى أنه تم إجراء 11.250.266 فحصا مخبريا دقيقا لـ كورونا حتى الآن.

وأوضح متحدث الصحة السعودية، أن لقاح كورونا أثبت مأمونيته، محذرا من المعلومات الخاطئة، قائلا إنه "لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح كورونا ويجب الالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.