أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب من وزارة العمل

المساعدة المقطوعة 1442، أحد أهم برامج الدعم المالي المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لفئات معينة بالسعودية أبرزها المطلقات والأرامل وأصحاب الدخل المحدود وغيرها، ينتظر الكثيرين الأن إعلان موعد صرف المساعدة المقطوعة من وزارة العمل، والتي تم تأخيرها بناء على ظروف إقتصادية خاصة بالدولة بالإضافة لأزمة التي قد تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تعد المساعدة المقطوعة خطوة جيدة من وزارة الموارد البشرية للنهوض بالمستوى المعيشي لأبناء السعودية، وأيضاً لتوفير حياة كريمة ولتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، فصرف المساعدة المقطوعة يكون بشكل سنوي أو نصف سنوي، إلا أن حتى تلك اللحظة لم يعلن بشكل رسمي موعد صرف تلك المساعدة، في إنتظار وزارة العمل الإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها وإعلان الموعد رسمياً.

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية. أختيار المساعدة المقطوعة. كتابة رقم الهوية الوطنية. إدخال اسم المواطن رباعي. ادخال رقم الطلب. الضغط على زر الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلبرابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة المتابعة المستمرة لموقع الوزارة والاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442، من خلال الدخول على “رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة“، وتسجيل البيانات الاساسية وتتمثل فى رقم الطلب ورقم السجل المدني للمستفيد.

أن يكون المتقدم عليها سعودى الجنسية. إلا يقل عمره عن 35 عام. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعوديةز إلا يكون لديه راتب شهري يتخطي عن ثلاث آلاف ريال سعودية. تقديم الأوراق اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية على الإنتهاء من دراسة الأسماء المقدمة لديها للحصول على المساعدة المقطوعة، مؤكدة إن إعلان موعد صرف تلك المساعدات سيكون فى القريب العاجل، ولم تؤكد على موعد محدد حتى الأن لصرف تلك المساعدات، وأشارت لضرورة متابعة الموقع بشكل دائم ومستمر لتعرف على موعد صرف الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي لمستحقيه.