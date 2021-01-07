أخبار اليمن : وزير التعليم الفني يكرّم أوائل كلية العلوم الطبية والتقنية

وزير التعليم الفني يكرّم أوائل كلية العلوم الطبية والتقنيةكرّم وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم، أوائل طلاب الكلية التخصصية الحديثة للعلوم الطبية والتقنية.

وفي التكريم أكد الوزير غازي الحرص على تشجيع الشباب وتحفيزهم على الالتحاق بمؤسسات التعليم الفني والمهني، لإيجاد كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات.

وأشار إلى دعم الوزارة لجهود قطاع التعليم الفني والمهني بما يعزز من التنمية ورفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة .. لافتاً إلى الجهود المبذولة لاستمرار أداء المعاهد وكليات المجتمع رغم التحديات جراء العدوان والحصار.

وأشاد وزير التعليم الفني بمخرجات الكلية التخصصية الحديثة للعلوم الطبية والتقنية، وما تتضمنه من أقسام وتخصصات تلبي متطلبات سوق العمل.

وألقيت في الحفل كلمات من عميد الكلية الدكتور مجاهد الجبر وعن هيئة التدريس الدكتورة خديجة الشرفي وعن الطلاب الأوائل أحمد الحبابي، أشارت إلى أهمية التعليم الفني والمهني لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من الدخول في سوق العمل.

وأكدت حرص الكلية على مواكبة العلوم المهنية والتقنية وتلبية متطلبات سوق العمل، بما تتضمنه من أقسام وتخصصات تسهم في خدمة الوطن.

وفي الحفل بحضور نواب العميد للشؤون الأكاديمية أروى السعدني والطلاب صفوان الجبر وأولياء أمور الطلاب الأوائل، سلّم الوزير غازي الشهادات التقديرية للطلاب الأوائل في تخصصات تخدير وانعاش، فني عمليات، مساعد طبيب أسنان، تمريض، مساعد طبيب، قبالة وتوليد، مختبرات ، صيدلة. تخلل الحفل فقرات ولوحات فنية معبرة.