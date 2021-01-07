تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه من بين 129 ألفا و711 اختبارا للكشف عن فيروس (كورونا) تم إجراؤه فى غضون الساعات الـ24 الماضية، بلغت نسبة العينات الإيجابية 2ر6%، مما يشير إلى ارتفاع مطرد فى الإصابات.
وأضافت أن إجمالى حالات الوفاة فى إسرائيل يبلغ 3.527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64 ألفا و180، من بينهم 873 مريضا فى حالة خطيرة و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضى فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء فى مارس العام الماضى.
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