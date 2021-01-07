عاجل .. استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية بمجلس الأمن الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، باستقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى راين تولى، احتجاجا على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى، أمس الأربعاء.





وفى وقت سابق من اليوم الخميس، استقال نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى ماثيو بوتينجر، ونائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوز، من منصبهما احتجاجًا على اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول". وكان محتجون موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا الكونجرس الأمريكى لعرقلة جلسة تثبت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أمس الأربعاء، ما أدى، وفق وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل امرأة بطلقة رصاص وثلاثة آخرين لأسباب غير معلومة. وأجمع رؤساء المؤسسات الأوروبية على التعبير عن شعورهم بالصدمة تجاه عملية اقتحام الكونجرس الأمريكى الليلة الماضية، واعتبر رئيس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل، ما جرى فى واشنطن بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.

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