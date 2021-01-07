عاجل .. إغلاق مبنى كونجرس ولاية ميشيجان الأمريكية بسبب وجود تهديد

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جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك عقب الاحتجاجات التى نظمها أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأربعاء، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وما تبعه من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى بالعاصمة واشنطن، ومقتل 4 أشخاص.
وصادق الكونجرس الأمريكى، اليوم الخميس، على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.
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