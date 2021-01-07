مسؤولون أوروبيون ودوليون يعبرون عن صدمتهم بسبب أحداث واشنطن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية اليوم الخميس أن رئيس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل اعتبر ما جرى فى واشنطن بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.
وعبر شارل ميشيل، فى تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن ثقة أوروبا بقدره الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين انتقال سلمى للسلطة إلى الرئيس المنتخب الأمريكى جو بايدن.
ومن جهته، رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل أن المشاهد التى تابعها العالم أمس "الأربعاء" فى الكونجرس الأمريكى تعتبر اعتداء غير مرئى على الديمقراطية وسيادة القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع قائلاً فى تغريده له: "هذه ليست أمريكا ويتعين احترام نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر"، مشددا على أهمية أن تسود الديمقراطية فى هذا البلد.
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" يانس ستولتنبرج، فقد وصف مشاهد العنف فى الكونجرس بـ"الصادمة"، مؤكداً ضرورة احترام نتائج الاقتراع الرئاسى.
وكانت حالة من الذهول قد سادت الأوساط الدولية ليلة أمس أمام مشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكى.
وكان محتجون موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا الكونجرس الأمريكى لعرقلة جلسة تثبت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى، وفق وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل امرأة بطلقة رصاص وثلاثة آخرين لأسباب غير معلومة.
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