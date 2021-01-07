رقم قياسي.. الإمارات تسجل 2988 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2,988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات 221754 إصابة منذ بداية الجائحة وحتي الان في البلاد. كما أشارت الوزارة الإماراتية في تقرير لها اليوم إنه أيضا تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي وفيات الفيروس التاجي في البلاد حتي الآن الي 694 حالة. كما أفادت ‏"الصحة" الإماراتية إجراء 163,100 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. فيما رصدت الصحة الإماراتية شفاء 3,658 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 199178 حالة .

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