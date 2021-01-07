اختراق طائرة إسرائيلية للأجواء اللبنانية وتحرك عاجل من قوات الأمم المتحدة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اللبنانية بيانا عاجلا بشأن اختراق احدي طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.

وقالت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيانها : "أنه بتاريخ 6/1/2021 الساعة 14.45 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15.40 من فوق البلدة المذكورة.

وأوضح البيان الصادر عن مديرية التوجه في القياجة العامة للجيش اللبناني ان موضوع الخرق يتم متابعته بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أفادت في وقت سابق أن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقًا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث أقدم عناصر الزورقين على إلقاء قنا.بل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأكد البيان علي أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان زورق حربي إسرائيلي خرق فجر اليوم أيضًا المياه الإقليمية اللبنانية.