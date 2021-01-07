ترامب يمتثل لـ تويتر.. الرئيس يحذف التغريدات اللازمة لاستعادة حسابه

أكدت شركة "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حذف التغريدات التي دفعتها لتعطيل حسابه.

وقال متحدث باسم تويتر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس ترامب أزال التغريدات الثلاث من ملفه الشخصي والتي أدت إلى إغلاق مؤقت لحسابه.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ترامب لاستعادة السيطرة على حسابه الخاص على موقع التغريدات الشهير.

يأتي تأكيد تويتر الرسمي بعد أن بدأ ترامب يمتثل مساء الأربعاء لمطلب الموقع بحذف التغريدات أو مواجهة إغلاق مستمر.

وكانت شركة تويتر، أكدت أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وتابعت في بيان اليوم الخميس: "هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا".

ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونجرس "العودة إلى ديارهم" لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات "سرقت" منه.

وحذف هذا الفيديو كل من فيسبوك ويوتيوب.