إغلاق مبنى الكابيتول في ميشيجان بسبب تهديدات أمنية

قال العديد من المشرعين عبر تويتر اليوم الخميس، إن مبنى الكابيتول في ولاية ميشيجان الأمريكية أُغلق بسبب تهديد أمني تحقق فيه الشرطة.
وقال عضو الكونجرس عبد الله حمود "تم إغلاق مبنى الكابيتول في لانسينج لهذا اليوم بسبب التهديدات التي تم توجيهها".
وشارك حمود والسيناتور مالوري ماك مورو ومشرعون محليون آخرون لقطات شاشة لتحذير أمني تلقوه من إدارة شرطة ولاية ميشيجان.
وبسبب تهديد تم تلقيه في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ، 7 يناير 2021 ، تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتًا لجميع الأعضاء والموظفين
وقال التحذير إن شرطة ولاية ميشيجان تحقق.
وتأتي التهديدات الجديدة بعد يوم واحد فقط من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي حيث كان الكونجرس على وشك التصديق على هزيمته الانتخابية لجو بايدن.
في وقت سابق من اليوم ، اقتحم متظاهرون من ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي ، ودمروا الممتلكات واستولوا على القاعة المستديرة ، حيث كان الكونجرس يحاول المصادقة على نتائج فوز الديمقراطي جو بايدن الرئاسي.
استأنف الكونجرس الأمريكي جلسة المصادقة على النتائج الرئاسية في الثالث من نوفمبر بعد أن اقتحم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق يوم الأربعاء.
قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان يوم الأربعاء إن الحرس الوطني بواشنطن العاصمة تم نشره لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المحلية التي تعمل على استعادة النظام في مبنى الكابيتول الأمريكي.
أفاد مراسل سبوتنيك من مكان الحادث أن المنصة الافتتاحية والقاعة المستديرة لمبنى الكابيتول الأمريكي كانت تحت سيطرة المحتجين. ووقعت اشتباكات من حين لآخر بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من المبنى ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مرة أخرى.
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