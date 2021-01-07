إغلاق مبنى الكابيتول في ميشيجان بسبب تهديدات أمنية

قال العديد من المشرعين عبر تويتر اليوم الخميس، إن مبنى الكابيتول في ولاية ميشيجان الأمريكية أُغلق بسبب تهديد أمني تحقق فيه الشرطة.

وقال عضو الكونجرس عبد الله حمود "تم إغلاق مبنى الكابيتول في لانسينج لهذا اليوم بسبب التهديدات التي تم توجيهها".

وشارك حمود والسيناتور مالوري ماك مورو ومشرعون محليون آخرون لقطات شاشة لتحذير أمني تلقوه من إدارة شرطة ولاية ميشيجان.

وبسبب تهديد تم تلقيه في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ، 7 يناير 2021 ، تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتًا لجميع الأعضاء والموظفين

وقال التحذير إن شرطة ولاية ميشيجان تحقق.

وتأتي التهديدات الجديدة بعد يوم واحد فقط من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي حيث كان الكونجرس على وشك التصديق على هزيمته الانتخابية لجو بايدن.