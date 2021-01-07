أمر عادي.. وزير الخارجية السوداني: الخلافات مع إثيوبيا تحدث بين دول الجوار

أكد عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني أن الخلافات مع إثيوبيا أمر عادي تحدث بين دول الجوار.

وبحسب موقع القوات اللبنانية فقد بيّن وزير الخارجية السوداني قائلا: نحن وإثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود.

وكان مصدر في الحكومة السودانية، في وقت سابق، قد أعلن فرض الجيش سيطرته على معظم الأراضي السودانية في منطقة الفشقه الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية.

وقال المصدر لـ روسيا اليوم إن الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط واسعة داخل الأراضي التي فرض سيطرته عليها.

وأضاف أن الجيش السوداني استطاع استعادة نحو مليون فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة من المواطنين الإثيوبيين، وصادر المحاصيل الزراعية داخل تلك الأراضي، ونقل بعضها إلى رئاسة الحامية الرئيسية للجيش داخل ولاية القضارف الحدودية.

فيما أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، جمعة كندة، أن من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، لافتا إلى أن الأخيرة هي من فجرت الوضع على الحدود.

وأضاف كندة، في تصريحات لشبكة "العربية"، أن نظام البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدود السودان، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى للحل مع أديس أبابا ولكن مع الحفاظ على الحدود.

وأوضح أن تدخل السودان في أزمة تيجراي كان إيجابيًا، مستطردا أنه ربما يدعم الجيش الإثيوبي الميليشيات على الحدود.