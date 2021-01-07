محكمة عربية تصدر قرارا بـ القبض على الرئيس الأمريكي ترامب

أصدرت محكمة عراقية مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب علي خلفية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية العام الماضي في بغداد.

وذكرت المحكمة العراقية في بيان لها اليوم : أن القاضي المختص في محكمة تحقيق-الرصافة في بغداد قرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة القانونية على عقوبة الإعدام بحق من يقتل نفسا عمدا.

أضافت المحكمة في بيانها : سوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.