الحرب تشتعل بين داعش والجيش السوري.. قطع شبكة الاتصالات في دير الزور

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام تنظيم داعش الإرهابي بقطع شبكة الاتصالات في محافظة دير الزور السورية لليوم الثاني على التوالي بعد القيام بأعمال تخريبية في المدينة.

وفي سياق متصل أفاد المرصد السوري في تقرير، ان الخامس من يناير الجاري نفذت المقاتلات الروسية أكثر من 20 ضربة جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم "داعش" بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

فيما تواصل القوات السورية أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولًا إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالًا، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم" داعش" بحسب ماذكر المرصد السوري.

وكان عناصر من تنظيم "داعش الارهابي "قد استهدفوا، في الثالث من يناير، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخصا بينهم 4 مدنيين.