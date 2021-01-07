كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام تنظيم داعش الإرهابي بقطع شبكة الاتصالات في محافظة دير الزور السورية لليوم الثاني على التوالي بعد القيام بأعمال تخريبية في المدينة.
وفي سياق متصل أفاد المرصد السوري في تقرير، ان الخامس من يناير الجاري نفذت المقاتلات الروسية أكثر من 20 ضربة جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم "داعش" بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي.
فيما تواصل القوات السورية أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولًا إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالًا، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم" داعش" بحسب ماذكر المرصد السوري.
وكان عناصر من تنظيم "داعش الارهابي "قد استهدفوا، في الثالث من يناير، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخصا بينهم 4 مدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرب تشتعل بين داعش والجيش السوري.. قطع شبكة الاتصالات في دير الزور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.