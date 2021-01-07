قرقاش: الامارات ستعيد التجارة مع قطر في هذا التوقيت

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن أن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا.
وأضاف قرقاش في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الخميس، أن عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن الأزمة لا يمكن لها أن تكون دائمة"، وفقا لما نقلته صحيفة البيان الاماراتية
وتابع الوزير الاماراتي، قائلا: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد.
واستطرد قرقاش، أن بعض المسائل "أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول" وفق سكاي نيوز عربية.
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