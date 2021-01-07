لتأمين الكابيتول.. إرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن

وقع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريس ميلر، على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وقع ميلر رسميًا على إرسال حوالي 6200 من أفراد الحرس الوطني من ست ولايات شمال شرق البلاد، للمساعدة في دعم شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن في أعقاب أعمال الشغب التي هزت الكونجرس، أمس الأربعاء.

ومن المقرر إرسال قوات من الحرس الوطني من فرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وقال مسؤول دفاعي إن الهدف هو تأمين مبنى الكابيتول الأمريكي والمنطقة المحيطة به خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وأكد المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن قوات الحرس الوطني لن يكون مسلحًا، لكن سيكون لديه معدات مكافحة الشغب وملابس واقية.