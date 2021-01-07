منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحث أطراف الاضطرابات في أمريكا على ضبط النفس

أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عن مخاوفها بشأن الاضطرابات الانتخابية في الولايات المتحدة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى احترام المبادئ الديمقراطية والامتناع عن العنف.

واعلنت المنظمات والدول في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها بشأن الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت العاصمة الأمريكية واشنطن خلال اليوم الماضي.

اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يشهد الكونجرس هزيمته الانتخابية لجو بايدن، وقتل اربعة اشخاص خلال الاضطرابات.

ويراقب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR) الأحداث المقلقة بشكل متزايد التي تتكشف في العاصمة الأمريكية في الساعات الأخيرة بعد الانتخابات العامة في نوفمبر، ويعبر عن قلقه بشأن نزاهة العملية الديمقراطية ، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون "، وفقا لـ بيان صحفي.

وراقب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتخابات الأمريكية وأشار في البيان الصحفي إلى أن بعثته لم تجد أي أساس لتأكيد مزاعم تزوير الانتخابات التي عبر عنها ترامب.

وفي إشارة إلى أن النظام القانوني الأمريكي يفضي إلى انتقال سلس للسلطة ، قال مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إن "ضبط النفس من قبل جميع المشاركين في العملية يظل أمرًا حيويًا ، حتى في بلد به مثل هذه المؤسسات القوية والاحترام التقليدي للمعايير الديمقراطية '' ، مضيفًا أنه "لا يوجد تحريض للعنف ولا للعنف بحد ذاته أي مكان في العملية الديمقراطية".

وبدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد إنها "منزعجة من هذا الاعتداء على المؤسسات والمبادئ الديمقراطية"

بينما دعت الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليند إلى احترام نتائج الانتخابات بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية.

وصدق الكونجرس الأمريكي على فوز بايدن في وقت سابق يوم الخميس. بينما أصر ترامب على عدم الاعتراف بنتائج التصويت ، تعهد بضمان تسليم منظم للسلطة في 20 يناير.