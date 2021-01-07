المرصد السوري: انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجار شاحنة تقل بضائع في معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب سوريا.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إنه وقع انفجار شاحنة "براد" تقل بضائع في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا، دون معرفة الأسباب وحجم الخسائر بعد.

وبحسب مصادر المرصد السوري، شوهدت ألسنة الدخان وهي تتصاعد بشكل كثيف من المعبر.

وفي سياق آخر، أكد المرصد السوري، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقلهم في بلدة ممتنة ضمن الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.