نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفرة اقتصادية في ليبيا تلفت أنظار العالم.. وتقارير: هناك ارتياح كبير في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفردت تقارير ليبية نتائج المفاوضات الليبية الروسية وتأثيرها علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.
وطبقا لوكالات الانباء العالمية ووسائل اعلام ليبية منها وكالة الانباء الليبية والفجر والعهد الجديد الإشارة الي مقابلة نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"والتي أفاد بأن الحكومة في طرابلس تتطلع إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة الروسية.
ويأتي تصريح معيتيق، بعد أن أشاد بدور روسيا المهم والبناء عندما دعمت المفاوضات التي دارت بينه وبين المشير خليفة حفتر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية نفطية، سمحت بدورها باستئناف انتاج وتصدير النفط الليبي، وبالتالي تحقيق قفزة اقتصادية أنعشت البلاد ودعمت سعر صرف الدينار الليبي.
الجدير بالذكر أن من نتائج الاتفاقية النفطية وعلاوة على فتح الآبار النفطية وبدء تصدير النفط، سمحت الاتفاقية أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف على التوزيع العادل للثروات على جميع المناطق في ليبيا، ومهّدت الطريق أمام حكومتي الشرق والغرب الليبي للتفاوض وقاربت بين الأطراف المتحاربة، واستطاع بعدها الليبييون قطف ثمار نتائج هذا الاتفاق، من استقرار لسعر الصرف، وتحسن في مستوى المعيشة والخدمات.
أحمد معيتيق في أواخر السنة الماضية استقبل وفداً مصرياً في طرابلس، وخلال اجتماعه بالوفد تمكن من توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر وطرابلس، منها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وصرح أحمد معيتيق لوكالة "سبوتنيك" الروسية أيضاً عن نيته في الترشح في الانتخابات المقبلة إذا أراد الليبييون رؤيته في منصب في السلطة التنفيذية الجديدة، وبأنه سيكون سعيداً بذلك.
وبحسب آراء العديد من الخبراء والمحللين السياسيين، فإن أحمد معيتيق يعتبر من السياسيين الجديرين ومن الذين يسيرون على الطريق الصحيح، وبمساعدته وبوجوده في منصب في السلطة الجديدة، فسيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد والنهوض به، وحل الخلافات بين الفرقاء.