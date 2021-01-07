متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالسعودية؟ والإجازات القومية لعام 1442

أصبح السؤال الذي يشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية هو متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية؟ وسط الحديث عن تأجيل الدراسة والامتحانات في أغلب الدول وغلق الكثير من المدن لحماية قاطنيها من انتشار فيروس كورونا، وبالتالى يتابع الجميع موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمملكة منتظرين تصريحات وزارة التعليم السعودية عما إذا كان هناك تغيير في التقويم الدراسي 1442 للسنة الجارية.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

أدى الطلاب في المملكة العربية السعودية السنة الدراسية الجارية و امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية إلكترونيًا من خلال نظام التعلم عن بعد الذي فرضته أزمة كورونا على مختلف الدول لحماية الطلاب وفي الوقت ذاته حماية المنظومة التعليمية، واستمرت الامتحانات حتى ييوم 16 جمادى الأول عام 1442، وحاليًا في فترة الإجازة استعدادًا متسائلين عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

أجابت وزارة التعليم السعودي عن متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية، وقالت إنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة، محددة، يوم الأحد الموافق 4 جمادى الآخر بالتقويم الهجري الموافق 17 يناير 2021، تحسبًا لتداعيات كورونا وانتشار الإصابات في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول، لذا بدأت إجازة نصف العام الدراسي السنوية لمختلف الصفوف الدراسية، إلى أن تعود الدراسة في السعودية في المواعيد المحددة.

تقويم العام الدراسي 1442 بالسعودية

مع بداية العام الدراسي الجاري، كانت حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي بالإضافة إلى الاختبارات الفصلية والإجازات الرسمية لتشمل التالى:

بدء الفصل الدراسي الأول 29/8/2021 الموافق 11/1/1442.

كان إجازة اليوم الوطني 23/9/2021 الموافق 6/2/1442.

جاءت اختبارات الفصل الدراسي الأول 20/12/2021 الموافق 5/5/1442.

بداية إجازة منتصف العام 21/12/2021 الموافق 16/5/1442.

بدء الفصل الدراسي الثاني 17/1/2021 الموافق 4/6/1442.

بداية إجازة عيد الفطر 28/4/2021 الموافق 17/9/1442.

عودة الدراسة يوم 17/5/2021 الموافق 6/10/1442.

اختبارات الفصل الدراسى الثاني نهاية 22/5/2021 الموافق 11/10/1442.

بداية جازة نهاية العام 2/6/2021 الموافق 22/10/1442.

ومن المتوقع أن تُصدر وزارة التعيم تعميم في القريب العاجل من أجل شرح آلية نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، هل يستمر التعليم عن بعد أم أنه سيكون هناك حضور للطلاب، ونتوقع مع استمرار الجائحة وزيادة أعداد المصابين حول العالم أن يتم تمديد التعليم عن بعد، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.