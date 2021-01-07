مراجعة ضوابط حساب المواطن بشكل دوري وموعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير 2021

هناك العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كيفية إنشاء حساب فى حساب المواطن، وإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، تتعلق بشأن موعد فتح باب التسجيل في البرنامج، وقد أجاب حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين على الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر، حيث رد قائلا أنه قد تم تعليق استقبال أية طلبات جديدة للمتقدمين، من أجل الحصول على الدعم من البرنامج، حيث لم يذكر البرنامج أي موعد أو تاريخ محدد لفتح باب التسجيل، ولكن أوضح أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

ضوابط برنامج حساب المواطن الجديدة

أقر برنامج حساب المواطن فى الفترة الأخيرة عدد من الضوابط الجديدة، تشمل الفرد المستقل، أفادت بأنه قد تم تعليق التسجيل في البرنامج بالنسبة للمستفيدين والمستفيدات الجدد، بالإضافة إلى أن الضوابط الجديدة على عملت على تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، والعمل على تعليق استقبال أى طلبات جديدة من المتقدمين للتسجيل فى البرنامج للحصول على الدعم، وذلك من تاريخ صرف الدفعة رقم 28 منذ شهر مارس الماضي لعام 2020م.

كما تتضمن تلك الضوابط الجديدة أيضا، بعض التعديلات الخاصة بإلزام الأفراد المستقلين، بحيث يتم إضافة استقلالية المسكن لكل فرد قد بلغ عمره الثامنة عشر عام فأكثر، وذلك من خلال رفع أحد مستندات الإثبات الموضحة: (عقد إيجار موحد موثق عبر منصة إيجار، صك يثبت ملكية السكن، مستند إثبات سكن جامعى أو خاص بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية)، حيث أصبحت تلك الضوابط الجديدة ضمن الشروط الأساسية من أجل ضمان استمرارية الحصول على الدعم.

بالإضافة إلى تلك التعديلات والضوابط، أنه أصبح هناك حد أعلى للاستحقاق، حيث يقوم البرنامج باحتساب الاستحقاق الفعلى لكل المتقدمين بمقدار متغير، بحيث ألا يتجاوز مبلغ الدعم المخصص الدعم المخصص للدفعة 28 الخاصة بشهر مارس 2020 الماضي.

موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف وإيداع الدفعة 38 لشهر يناير الجاري، حيث أنه يتبقى على موعد صرف الدفعة أيام قليلة كما أوضح البرنامج، وعليه فسوف يتم صرف مبالغ الدعم المستحقة وإيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم الموافق اليوم العاشر من شهر يناير 2020.