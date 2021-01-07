تحديث واتساب الجديد 2021 يأتي بمميزات استثنائية تعرف عليها الآن

يعد تطبيق واتساب وأحدًا من أفضل التطبيقات الخاصة للمراسلات وخدمات التواصل، ولذلك هو أكثر التطبيقات استخدامًا حول العالم، حيث لاقى التطبيق إعجاب الملايين من مستخدمى، ويمكن أن يرجع ذلك إلى تعدد المميزات التي يتيحها التطبيق بالإضافة إلي ما يتم إجرائه من تحديثات بشكل دوري، وقد قامت شركة فيس بوك بشراء التطبيق منذ سنوات قلائل، ويمكن أن نقول أنه يتم تقديم خدمة واتساب لأكثر من مليار مشترك حول العالم من مستخدمي واتس آب.

مميزات واتساب الجديدة

ويتم تحديث برنامج واتس آب بصورة دورية وبشكل مستمر، الأمر الذي يجعله يأخذ المرتبة الأولى بين تطبيقات المراسلة حول العالم، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض أهم المميزات الجديدة المستحدثة عن تطبيق وآتس آب، مع العلم أن هذه المميزات لازالت قيد الاختبار والتجربة وذلك بحسب موقع “times now news”.

ميزة الأجهزة المترابطة في واتساب

قام موقع “Wabetainfo” بإصدار خاصية تتخصص في رصد المميزات التابعة لتطبيق واتس آب الجديدة، والتي لازالت قيد التجريب، والتي سوف يتم إتاحة الأجهزة المترابطة قريبًا لجميع مستخدمي تطبيق وآتس آب، هذه الخاصية تساعد المستخدمين على التراسل على حساب وآتس آب واحد من خلال أجهزة متعددة والمراسلة في نفس الوقت من جميع الأجهزة دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من أي حساب فيهم، كما يمكنك البقاء متصل على الإنترنت بنسخة الهاتف كما هو حاليا.

ميزة الوسائط المختفية في واتساب

يقوم تطبيق واتس آب بالعمل على طرح ميزة والتي تسمى Expired Media، ولقد تم ظهور الميزة في التحديثات الأخيرة في آخر تحديث للإصدار وأتس آب التجريبي، وذلك علي جميع هواتف الأندرويد، وذلك بعدما قام التطبيق بإصدار ميزة إمكانية المراسلة الذاتية ذاتية الاختفاء، والتي تم الإعلان عنها من قبل شركة فيسبوك، وذلك في خلال الأيام القليلة الماضية داعمة لتطبيق واتس اب، ومسنجر، و إنستجرام، والتى تقوم بالسماح لجميع مستخدمي التطبيق بحذف جميع ملفات الوسائط، وذلك مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF المرسلة إلى المستلم.

ميزة خلفيات قابلة للتخصيص

قام فريق موقع Wabetainfo بالتوصل إلى بعض المميزات المستحدثة علي تطبيق واتساب والتي تعمل على تمكين المستخدم من وضع الخلفيات المميزة والمختلفة لكل محادثة من المحادثات، ولذلك فإنه إذا أراد المستخدم من تعيين خلفية جديدة سوف يقوم نظام التطبيق بطرح سؤال تلقائي على المستخدم هل يرغب في وضع الخلفية لجميع الدردشات أم للدردشة معينة، أو لكل دردشة خلفية مختلفة.