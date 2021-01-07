مصدر أردني : لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة، الثلاثاء، إن مناعة المصاب بفيروس كورونا المستجد قد لا تستمر أكثر من 6 أشهر، ونصح بالحصول على المطعوم إذا مضى وقت طويل على إصابة الشخص.

وأوضح محافظة وهو أستاذ علم الفيروسات في الجامعة الأردنية : أن الثابت أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان بحد أدنى حتى 6 أشهر.

وتابع : "المناعة في الأمراض التنفسية تتراوح بين 6 أشهر وسنتين".

وذكر أن لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن اللقاح لا يُجاز إذا لديه أعراض جانبية شديدة.

وأوضح أن مضاعفات اللقاحات بسيطة مثل ردة فعل موضعية مكان الحقن، أو صداع أو ارتفاع بسيط في الحرارة أو أعراض تنفسية بسيطة ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن اللقاح لا يعطى للأطفال والحوامل والمرضعات ومن يتناولون مثبطات المناعة.

وأوضح محافظة أنه عند الحصول على اللقاح يقوم الجهاز المناعي بالتعامل معه وينتج أجسام مضادة له، وهناك خلايا تقوم بتحريض الجهاز المناعي على الإنتاج.

وتحدث عن وجود خلايا ذاكرة تبقى بالجسم تقوم بتحريض الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة من جديد، عند نزول او انخفاض مستوى الاجسام المضادة في الجسم.