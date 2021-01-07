أخبار اليمن : تحالف العدوان يواصل العقاب الجماعي بحق الصيادين

تحالف العدوان يواصل العقاب الجماعي بحق الصيادين
أدانت وزارة الثروة السمكية استمرار جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الصيادين في محافظة أبين.
وأشار بيان صادر عن مكتب الوزارة بمحافظة أبين، إلى أن تحالف العدوان قام بمصادرة عدد من قوارب الصيد المملوكة للصيادين من أبناء المحافظة..
وأكد أن هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب، أسهمت في تفاقم معاناة الصيادين والتأثير على حياتهم كون مهنة الصيد مصدر رزقهم وعائلاتهم.
ودعا البيان المنظمات الدولية إلى الضغط على دول العدوان والعمل على إيقاف هذه الانتهاكات بحق الصيادين على طول الشريط الساحلي لليمن بشكل عام.
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