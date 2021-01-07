استقالة المبعوث الأمريكى الخاص لأيرلندا الشمالية 

جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الأمريكى الخاص لأيرلندا الشمالية ميك مولفانى استقالته من منصبه اليوم الخميس، وذلك عقب اقتحام عدد من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى "كابيتول" وإحداث فوضى وأعمال شغب داخله.





وقال مولفانى -فى لقاء أجرته معه قناة "سى إن بى سى" الأمريكية حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" - " قمت بمهاتفة بمومبيو مساء أمس الأربعاء لأبلغه استقالتى من كل هذا.. لا أستطيع أن أفعل هذا.. لا أستطيع البقاء فى المنصب".

وأضاف "هولاء الذين قرروا البقاء فى منصبهم، وأنا تحدثت مع بعضهم، اختاروا البقاء خشية أن يضع الرئيس شخصا أسوأ منهم فى مناصبهم".

يذكر أن مولفانى كان قد شغل منصب القائم بأعمال موظفى البيت الأبيض، وتأتى استقالته عقب رحيل اثنين على الأقل من من المقربين من ترامب، وهم: ستيفانى غريشام، رئيسة موظفى السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبة السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، سارا ماثيوز.