المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا حتى 10 فبراير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فقد قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل.

واتخذت الحكومة القرار بهدف مسايرة جهود المملكة المغربية التى تسعى لمكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة المغربية وقعت على مشروع مرسوم يقضى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فى المغرب، لمدة 4 أسابيع إضافية.

وقدم مشروع هذا المرسوم، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وتجيز مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطنى بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائى.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.