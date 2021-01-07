الصومال : مصرع 5 أشخاص جراء انفجار لغم بالعاصمة مقديشيو

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "شايبلى" الصومالى، أن النائب الثانى لرئيس مجلس الشعب الصومالى مهد عبدالله عوض تمكن من الهرب من الانفجار الذى استهدف موكبه، موضحًا أن الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الانفجار بعدما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بدورها، أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسئوليتها عن الانفجار دون قول مزيد من التفاصيل حول أعداد الخسائر المادية والبشرية.

يُذكر أن الهجوم يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية الشديدة بالعاصمة مقديشيو، حيث أنشئ العديد من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية لصد الهجمات الإرهابية التى تشنها حركة الشباب.

يُشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية عادة ما تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.