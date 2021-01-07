الدفاع الأمريكية توافق على إرسال دفعة جديدة من الحرس الوطنى لواشنطن

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" فى محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب فى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.
وصادق الكونجرس الأمريكى اليوم الخميس، على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته "مايك بنس" - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - فوز بايدن عقب حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى فى تاريخ الرئاسة.
وأضاف ترامب فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه "على الرغم من أننى أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة فى 20 يناير الجارى".
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