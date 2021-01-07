صفعة للرئيس.. حظر حساب ترامب على فيسبوك إلى أجل غير مسمى

قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في منشور بالمدونة إن قيود Facebook على حساب الرئيس ترامب ستستمر على الأقل الأسبوعين المقبلين وربما "إلى أجل غير مسمى".
أعلن مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أن الموقع قرر حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى".
وقال زوكربيرج إن قيود فيسبوك على حساب ترامب ستستمر على الأقل حتى الأسبوعين المقبلين أو ربما لأجل غير مسمى.
ويمثل القرار تصعيدًا كبيرًا من جانب فيسبوك، وتعرض لضغوط شديدة لحظر ترامب بعد خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.
وإذا فعل فيسبوك هذا الأمر، فسيكون بذلك أول موقع للتواصل الاجتماعي يحظر ترامب بشكل دائم.
وكتب زوكربيرج: "تُظهر الأحداث المروعة التي وقعت في الـ24 ساعة الماضية بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن".
وأضاف "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي كبيرة للغاية. لذلك، نقوم بتمديد الحظر الذي وضعناه على حساباته على Facebook و Instagram إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة".
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