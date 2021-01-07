ترامب يمنع كبير موظفي مايك بنس من دخول البيت الأبيض

قال مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب قد منعه من دخول البيت الأبيض بعد أن أعلن نائب الرئيس أنه سيصدق على نتائج الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأخبر شورت مراسل RealClearPolitics فيليب ويجمان، أنه مُنع من العودة إلى البيت الأبيض ليلة الأربعاء لأن ترامب "يلومني على تقديم النصيحة إلى نائب الرئيس".

وضغط الرئيس الأمريكي في وقت سابق على بنس لرفض فوز جو بايدن في التصويت الانتخابي بينما ترأس الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على التصويت، ولكن، كما تشير صحيفة ديلي كولر، لا يملك نائب الرئيس سلطة الاعتراض على تصويت الناخبين.

وقال كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، مارك شورت ، إن الرئيس دونالد ترامب قد منعه من دخول البيت الأبيض بعد أن أعلن نائب الرئيس أنه سيصدق على نتائج الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأخبر شورت مراسل RealClearPolitics فيليب ويجمان أنه مُنع من العودة إلى البيت الأبيض ليلة الأربعاء لأن ترامب "يلومني على تقديم النصيحة إلى نائب الرئيس". وضغط الرئيس ترامب في وقت سابق على بنس لرفض فوز جو بايدن في التصويت الانتخابي بينما كان يترأس الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على التصويت، ولكن ، كما تشير صحيفة ديلي كولر، لا يملك نائب الرئيس سلطة الاعتراض على تصويت الناخبين. وقال ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء: "مايك بنس، أتمنى أن تدافع عن مصلحة دستورنا ومن أجل خير بلدنا، وإذا لم تكن كذلك ، فسوف أشعر بخيبة أمل كبيرة فيك" وفقا لتقارير فوكس نيوز. واستدعى الرئيس نائبه بنس مرة أخرى في تغريدة تم حذفها من قبل تويتر منذ ذلك الحين حيث اقتحم المتظاهرون والمشاغبون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول ، وأجلوا عملية التصديق حيث تم إجبار المشرعين على الإغلاق. وانفصل بنس في وقت لاحق يوم الأربعاء عن ترامب ، فكتب في رسالة إلى الكونجرس ، "إنه تقديري المدروس أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي". وصدق الكونغرس في النهاية على فوز بايدن بالهيئة الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الخميس.

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