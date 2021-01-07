اعتداء تركي جديد على الأراضي السورية شمال الرقة

كشفت وكالة الأنباء السورية سانا، اعتداء تركيا جديدا على الأراضي السورية، وواصلت قوات النظام التركي وعناصره من الميليشيات المسلحة والمرتزقة اعتداءاتهم على القرى والبلدات الآمنة المجاورة للمناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وأفادت الوكالة السورية نقلا عن مصادرها أن قوات الاحتلال الـتركي - بحسب قولها - ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي ( أم فور) شمال الرقة.

وبينت الوكالة أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين اعتمدوا أمس الأول بالمدفعية على المناطق السكنية في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.