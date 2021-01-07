تأجيل امتحانات التعليم التقني في سوريا

أفاد المجلس الأعلي السوري للتعليم التقني بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في المعاهد الخاضعة لإشرافه الي الرابع والعشرين من يناير الجاري. وأشار المجلس في بيانه الي ان سبب التأجيل يرجع الي قرار مجلس الوزراء السوري بشأن تعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد الميلاد و رأس السنة الميلادية. وذكر المجلس ان الامتحانات تبدا الأحد الـ 24 من يناير الجاري وتنتهي الثلاثاء الثاني من فبراير القادم . وتهدف المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة بحسب ما أشارت وكالة الأنباء السورية سانا

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