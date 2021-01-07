ضابط شرطة في الكابيتول يلتقط سيلفي مع أحد مثيري الشغب.. فيديو

أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ضابط شرطة بالكابيتول وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد مثيري الشغب داخل المبنى بعد اقتحامه.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنها تواصلت مع الشرطة للتعليق على الأمر، وظهر الشرطي في بث مباشر، وهو يقف بجانب الرجل المؤيد لـ"ترامب" بشكل ودود.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الشرطة في مبنى الكابيتول فوجئت بالاقتحام، ولم تتوقع من الناس اختراق الأسوار المؤدية إلى المبنى.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.