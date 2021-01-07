الجيش الجزائري يعلن ضبط ترسانة أسلحة مخبأة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات

أعلن الجيش الجزائري عن ضبط مفارز تابعة له، اليوم الخميس، عددا من المخابئ المجهزة لإخفاء الأسلحة والذخيرة كما تم العثور على منظومة صواريخ مضادة للطائرات

وتأتي تلك العملية التي كشفت عنها قيادة الجيش الجزائري إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، وجهت المؤسسة العسكرية الجزائرية، الخميس، 4 رسائل "تحذير وردع" للتهديدات والمخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكدت أن الجزائر "ستظل عصية على الأعداء"، وعدت المساس بأمنها "ضربًا من الوهم والسراب، وفقا لما جاء ذلك في افتتاحية مجلة "الجيش" الشهرية الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية

فيما اعتبر خبراء أمنيون أن الجماعات الإرهابية الناشطة بالساحل والغرب الليبي على الحدود مع الجزائر والجهات التي تقف وراءها "كانت مقصودة أيضا" في رسائل الجيش الجزائري.